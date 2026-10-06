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Kapaklı'da kuyumcudan oyuncak tabancayla altın isteyen kişi çalışan bağırınca kaçtı

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Kapaklı'da kuyumcudan oyuncak tabancayla altın isteyen kişi çalışan bağırınca kaçtı
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Tekirdağ Kapaklı'da yüzüne tıbbi maske takan bir kişi, kuyumcuya girip oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultarak altınları istedi. Tabancanın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, hiçbir şey alamadan kaçtı; polis şüpheliyi arıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüzüne tıbbi maske takarak kuyumcuya giren bir kişi, oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi. Tabancanın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, hiçbir şey alamadan kaçtı.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yüzünde tıbbi maske bulunan bir kişi kuyumcuya girdi. Elindeki tabancayı kadın çalışana doğrultan şüpheli, altınları istedi.

Oyuncak olduğunu anlayınca bağırdı

Kuyumcuda çalışan kadın, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu fark etti. Bunun üzerine bağırarak tepki gösteren çalışanı gören şüpheli, paniğe kapılarak kuyumcudan hiçbir şey alamadan kaçtı. Kadın çalışan, kaçan şüphelinin arkasından koşarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis şüpheliyi arıyor

Olayın ardından polis ekipleri, oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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