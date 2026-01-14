Tekirdağ'da kumar operasyonu: 81 bin lira ceza
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda, 7 şahsa toplam 81 bin lira cezai işlem uygulandı. İşyerinde ele geçirilen 20 bin lira ve 52 iskambil kağıdı ile birlikte, işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan kıraathanede kumar operasyonu gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda işyeri sahibi F.K. ve 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 20 bin lira ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.
Kumar oynayan 7 şahsa 81 bin 228 lira cezai işlem uygulanırken işyeri sahibi F.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ