Tekirdağ'da kumar operasyonu: 81 bin lira ceza

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 7 şahsa 81 bin lira cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan kıraathanede kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda işyeri sahibi F.K. ve 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 20 bin lira ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 şahsa 81 bin 228 lira cezai işlem uygulanırken işyeri sahibi F.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ