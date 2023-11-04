Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan Fevzi Çalışkan'ın ailesinin, şüpheli olarak gösterdiği şahıs, Çalışkan ailesinin evini basarak ortalığı birbirine kattı.

Kapaklı'da kayıp şahsın evini bastı, ortalığı birbirine kattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan Fevzi Çalışkan'ın ailesinin, şüpheli olarak gösterdiği şahıs, Çalışkan ailesinin evini basarak ortalığı birbirine kattı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 13 ay önce esrarengiz şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan'ı öldürdüğü iddiasıyla suçlanan şüpheli S.Ş., iddiaya göre Çalışkan'ın ailesinin evini bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce telaşla çatıya çıkan S.Ş., çatıda bulunan kiremitleri aşağıya atmaya başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan S.Ş., ekiplerin aldığı geniş güvenlik önlemleriyle binadan çıkarıldı.

Olayı duyan Fevzi Çalışkan'ın yakınları bölgede toplanarak S.Ş.'ye tepki gösterdi. Ekipler aldıkları geniş güvenlik önlemleriyle S.Ş.'yi bölgeden uzaklaştırarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.