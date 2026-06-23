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Orta refüje giren panelvan araç alev aldı: 1 yaralı

Orta refüje giren panelvan araç alev aldı: 1 yaralı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ekmek dağıtımına giden panelvan araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Araç alev alırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde Ekmek dağıtımına giden panelvan araç kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı - Saray yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek dağıtımına giden C.K. idaresindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası alev alan aracı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürme çalışması gerçekleştirdi. Kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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