Kapaklı'da dünür kavgası: 10 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde dünürler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında gelinlerinin işe girip girmemesi konusunda tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerini darp etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olaya müdahale eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla apartman önünde önlemlerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.