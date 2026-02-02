Kapaklı'da ocak ayı bilançosu: 14 tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ocak ayı boyunca gerçekleştirilen polis operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçilirken, uyuşturucu madde suçundan yakalanan 14 şahıs tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye yönelik ocak ayında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde emdirilmiş 30 bin kullanımlık peçete, 329,88 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 66 bin 90 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca 1 adet tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde suçundan yakalanan 14 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ