Haberler

Kapaklı'da ocak ayı bilançosu: 14 tutuklama

Kapaklı'da ocak ayı bilançosu: 14 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ocak ayında yapılan polis operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi. 14 kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ocak ayı boyunca gerçekleştirilen polis operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçilirken, uyuşturucu madde suçundan yakalanan 14 şahıs tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye yönelik ocak ayında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde emdirilmiş 30 bin kullanımlık peçete, 329,88 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 66 bin 90 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca 1 adet tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde suçundan yakalanan 14 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu
Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı

Komşuda tarihi görüntüler! Askeri konvoy kente giriş yaptı
Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da parayla

Aşkı arayanlara kötü haber! Artık onu da paralı yaptılar