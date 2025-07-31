Kapaklı'da Bisiklet Hırsızlığı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir sitenin bahçesindeki bisikleti alarak kaçan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, harsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kapaklı ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Yıldızkent Mahallesi'ndeki Çoban Yıldızı Sitesi'nin bahçesinde bulunan bisiklet, bir şahıs tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bahçeye girerek kısa sürede bisikleti alıp uzaklaştığı görülürken, polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan bisikletin maddi değerinden çok manevi önem taşıdığını ifade eden mağdur vatandaş, hırsızdan bisikleti aldığı yere geri bırakmasını isteyerek, "Tek isteğim bisikletin geri getirilmesi, başka bir şey değil" dedi. - TEKİRDAĞ