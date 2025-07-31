Kapaklı'da Bisiklet Hırsızlığı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kapaklı'da Bisiklet Hırsızlığı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir sitenin bahçesinden çalınan bisikletin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Mağdur vatandaş, bisikletin manevi önemine dikkat çekerek geri getirilmesini istedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir sitenin bahçesindeki bisikleti alarak kaçan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, harsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kapaklı ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Yıldızkent Mahallesi'ndeki Çoban Yıldızı Sitesi'nin bahçesinde bulunan bisiklet, bir şahıs tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bahçeye girerek kısa sürede bisikleti alıp uzaklaştığı görülürken, polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan bisikletin maddi değerinden çok manevi önem taşıdığını ifade eden mağdur vatandaş, hırsızdan bisikleti aldığı yere geri bırakmasını isteyerek, "Tek isteğim bisikletin geri getirilmesi, başka bir şey değil" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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