Kapaklı'da Baba-Oğul Arasında Silahlı Çatışma: Oğul Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan silahlı çatışmada, 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki H.Ş., aralarında husumet olan babası ile tartışmaya girdi. Tartışmadan bir süre sonra aynı adrese motosikletle gelen H.Ş. silahla babasının bulunduğu daireye ateş etti. Baba N.Ş. de evde bulunan pompalı tüfekle oğluna balkondan kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden H.Ş. ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlıca gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralı H.Ş. de yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

22 yaşında ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ş., sonrasında Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ