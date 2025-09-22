Haberler

Kapaklı'da ATM'den Para Çeken Kadın Darp Edildi

Kapaklı'da ATM'den Para Çeken Kadın Darp Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ATM'den para çeken bir kadını parkta darp ederek parasını almak isteyen şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ATM'den para çeken bir kadını parkta darp ederek parasını almak isteyen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Veli Çeken Parkı'nda meydana geldi. Yuvam Mevkii'ndeki ATM'den para çeken Ş.A. isimli kadın, yürüyerek parka gittiği sırada bir kişi tarafından durduruldu.

Şüpheli, "Çektiğin paraları bana ver" diyerek mağdura saldırdı ve darp etti. Tartışma ve arbede yaşanınca şüpheli karaları alamadan kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri hızla çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.