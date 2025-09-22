Kapaklı'da ATM'den Para Çeken Kadın Darp Edildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ATM'den para çeken bir kadını parkta darp ederek parasını almak isteyen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Veli Çeken Parkı'nda meydana geldi. Yuvam Mevkii'ndeki ATM'den para çeken Ş.A. isimli kadın, yürüyerek parka gittiği sırada bir kişi tarafından durduruldu.

Şüpheli, "Çektiğin paraları bana ver" diyerek mağdura saldırdı ve darp etti. Tartışma ve arbede yaşanınca şüpheli karaları alamadan kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri hızla çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ