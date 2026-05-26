Kapaklı'da bisiklet çalan 2 çocuk yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki iki mahalleden 3 bisiklet çalan çocuklar polis ekipleri tarafından yakalandı. Bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs ile Bahçelievler mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs Mahallesi'nden iki, Bahçelievler Mahallesi'nden ise bir bisiklet apartmanların bahçesinde durduğu sırada çalındı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler çalınan bisikletleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu bisikletleri çalanların 12 ve 13 yaşında olan 2 çocuk olduğu belirlendi.

Bisikleti çalan çocuklar yakalanırken bisikletler ise sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı