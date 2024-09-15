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Kapadokya'da Tayvanlı Turist Otelinde Ölü Bulundu

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Kapadokya gezisi için Ürgüp ilçesine gelen Tayvanlı turist H.S.C. (61), konakladığı otel odasında hayatını kaybetti. Olay, otel yetkililerinin durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ortaya çıktı.

Kapadokya'ya tatile gelen Tayvanlı turist, konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cuma günü Kapadokya gezisi için Ürgüp ilçesindeki bir otele yerleşen Tayvanlı turist H.S.C. (61), dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ürgüp Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından yeniden otele dönerek odasında dinlenen Tayvanlı turist, bu sabah sıcak hava balon turuna katıldı. Balon turu sonrasında tekrar rahatsızlanarak oteline dönen H.S.C., Kapadokya gezisini iptal ederek otel odasında dinlenmeye çekildi. Akşam saatlerinde geziden gelen bir başka Tayvanlı turist, arkadaşı ile birlikte kaldığı odaya girdiğinde H.S.C'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. Turistin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine yetkililer 112'yi arayarak, sağlık ekibi talebinde bulundu. Otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tayvanlı turistin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. H.S.C'nin cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Dünya Olay

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