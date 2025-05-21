Kapadokya'da Sıcak Hava Balonundan Mahsur Kalan Turistler Kurtarılıyor

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonundan Mahsur Kalan Turistler Kurtarılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonunun peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapmasının ardından, balonun sepetinde mahsur kalan turistler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kapadokya'da sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı

Ekipler peri bacalarının üzerinde mahsur kalan turistleri ve mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetini terk ederek mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde meydana gelen olayda; sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı. Panik yapan turistler balonunun sepetinden inerken, sıcak hava balonu da tekrar havalanarak güvenli bölgeye inerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.