Kanseri Yenen Anne, Tedavi Gören Çocuklar İçin Umut Projesi Başlattı

Yakalandığı 3 farklı kanser hastalığını yenen 2 çocuk annesi kadın, kendisini kanser tedavisi gören çocuklara adadı. Başlattığı kampanya ile tedavi gören çocuklara yeni yıl öncesi oyuncak hediye ederek yeni yılda umut dolu bir başlangıç yapmalarına destek olmak için harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenen 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, tedavisi devam eden hastalar için hayata geçirdiği projeler ve düzenlediği etkinliklerle kanser hastalarına moral vermeye devam ediyor. Akçay, geleneksel hale getirdiği 'Dilek Topla, Umut Ol! Her Oyuncak, Bir Gülümseme!' sloganıyla başlattığı kampanya ile çocuk onkoloji ve hematoloji servislerinde tedavi gören minik kalplere oyuncak hediye ederek yeni yıl sevincini paylaşmak için harekete geçti.

"Tedavi gören çocukların yeni yıl sevincine ortak olun"

Kendisini kanser hastalarına adayan Çiçek Akçay, hayırseverlerin hediye edeceği oyuncakları tedavi gören minik kalplere ulaştıracaklarını belirterek, hayırseverlerden oyuncak desteği istedi. Çiçek Akçay, geleneksel hale getirdiği yılbaşı etkinliğini bu yıl da gerçekleştireceklerini belirterek "Kanserle mücadelesi devam eden hastalarımıza destek olmak ve yüzlerinde bir tebessüm yerleştirmek istiyoruz. Dilek Topla, Umut Ol Her Oyuncak, Bir Gülümseme sloganıyla, çocuk onkoloji ve hematoloji servislerinde tedavi gören minik kalplere oyuncak hediye ederek yeni yıl sevincini paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Yeni yılda umut dolu başlangıç için"

Akçay sözlerini, "Projemize göndereceğiniz oyuncak hediyeler çocuklarımıza ulaştırılacaktır. Siz de bu anlamlı projede yer alarak onların mutluluğuna ortak olabilir, yeni yılda umut dolu bir başlangıç yapmalarına destek olabilirsiniz. Empati kurabildiğimiz kadar insan kalacak dokunduğumuz hayatlar kadar iyileşeceğimizi unutmayalım" diyerek noktaladı. - ANTALYA