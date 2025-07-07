Kansere Yenik Düşen 12 Yaşındaki Lokman Saka Hayatını Kaybetti

Kansere Yenik Düşen 12 Yaşındaki Lokman Saka Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Lokman Saka, uzun süredir mücadele ettiği kansere son dönemde yenik düşerek hayatını kaybetti. Eğitim camiası ve köy halkı büyük bir üzüntü içerisinde.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan 12 yaşındaki Lokman Saka, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Yaklaşık 6 yıldır kanser tedavisi gören Lokman Saka, son dönemde Diyarbakır'da bir hastanede tedavi altındaydı. Küçük yaşına rağmen uzun yıllar süren zorlu tedavi sürecine direnen Lokman, 6 Temmuz 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, başsağlığı mesajı yayınladı, Arslan mesajında, "İlçemiz Tepeköy Ortaokulu öğrencilerimizden Lokman Saka'nın Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede 06 Temmuz 2025 tarihinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Tepeköy Ortaokulu camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Lokman Saka'nın cenazesinin, Tepeköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Olay, köy halkı ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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