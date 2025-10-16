Haberler

Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk
İzmir'in Bornova ilçesinde, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde uyurken tabancayla vuran Rüstem Teker'in işlemleri devam ediyor. Rüstem Teker, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını belirtti. Olayın ardından Rüstem Teker, polis tarafından gözaltına alındı. İzadiye Teker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren Rüstem Teker'in (70) işlemleri sürüyor. Rüstem Teker'in ifadesinde, eşinin kanser tedavisi sürecinde psikolojilerinin bozulduğunu ve bu süreçte sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
