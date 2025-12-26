Haberler

Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bağırsak kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki Yusuf Öztürk evinde ölü bulundu. Aile bireylerinden gelen silah sesi üzerine yapılan ihbarda, Öztürk'ün av tüfeğiyle vurulduğu ve acılarına dayanamayarak hayatına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir kanser hastalığıyla mücadele etmekte olan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2578 Sokak'ta meydana geldi. İkamet içerisinde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatmakta olan Yusuf Öztürk'ün (65) hayatını kaybettiğini belirledi. Bağırsak kanseri olduğu bildirilen Öztürk'ün ailesinin odasından gelen silah sesi üzerine odaya girdiği ve yanı başında tüfek bulunduğu hemen 112'yi aradığı öğrenildi.

Yusuf Öztürk'ün cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü'nden emekli olan Yusuf Öztürk'ün av tüfeğiyle vurulduğu, acılarına dayanamayarak hayatına son vermiş olabileceği değerlendirilirken, cenazesi bugün Karavca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
