Kandıra Yolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kandıra Yolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kandıra Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kandıra yolu yine mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması neticesi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çayırköy Mevkisi Kandıra Yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre F.Ç. kontrolünde bulunan 41 BB 175 plakalı otomobil ile Doğukan İ. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğukan İ. F.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Doğukan İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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