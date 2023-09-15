Kandıra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 23 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Kandıra ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa