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Kandıra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 23 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Kandıra ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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