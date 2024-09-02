Kandıra'da Tarihi Eser Kazısı Yapan 5 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra'daki ormanlık alanda 5 şahsın izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında anfora (küp) parçası, detektör, jeneratör, havalandırma fanı, 20 metre havalandırma borusu, 2 gaz maskesi, 2 şarj adaptörü, projektör, piknik tüpü, ip makarası düzeneği, 3 kürek ve 5 kazma ele geçirildi. 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ