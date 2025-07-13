Kandıra'da Sokakta Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Kandıra'da Sokakta Silahlı Saldırı: İki Yaralı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde husumet nedeniyle sokakta tartışan grup, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu iki kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sokakta husumetlilerine ateş açan zanlı veya zanlılar iki kişiyi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, 13.00 sıralarında Akdurak mahallesi Eğitim sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre husumetli oldukları öğrenilen grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğini çıkartan şahıs veya şahıslar E.Ü. ile C.Ü.'ye ateş etti. Çıkan saçmalardan yaralalanan şahıslar yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan iki yaralı, ambulans ile Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinde delil araştırması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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