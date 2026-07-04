Haberler

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kandıra'da deniz yasağı

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kandıra'da deniz yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Yasak, 5 Temmuz Pazar günü sonuna kadar geçerli olacak.

Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle pazar günü sonuna kadar tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamlığı'nın aldığı kararı duyurdu. Açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde bugün saat 13.00'ten itibaren denize girmek yasaklandı. Yasak, 5 Temmuz Pazar günü de gün boyunca devam edecek. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için alınan karara uymalarını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret