Kandıra'da İnekler Plaja İndi!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasının ardından inekler, serinlemek için Babalı Sahili'ne indi. Tatilcilerle aynı sahili paylaşan inekler ilginç görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inekler sahile indi. Kumlara uzanarak serinlemeye çalışan büyükbaş hayvanlar, ilginç görüntülere sahne oldu.
Babalı Sahili'nde onlarca büyükbaş hayvan sahil kenarına indi. Hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği bölgede, inekler serinlemek için sahil boyunca dolaştı. Denize giren tatilcilerle aynı alanı paylaşan hayvanlar, zaman zaman kumlara da uzandı. Sahilde dolaşan inekler, ortaya ilginç fotoğraf kareleri çıkardı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa