Kandıra'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yoğun Bakıma Alındı

Kandıra'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yoğun Bakıma Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Furkan E., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleye kalp masajı ile yapılan gencin durumu ağır.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Kerpe Kartal Kaya'da denize giren 17 yaşındaki Furkan E., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ve ekipler, hemen denize girerek genci sudan çıkardı. Kalp masajı ile ilk müdahalesi yapılan Furkan E., ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen Furkan E., buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Furkan E'nin durumun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.