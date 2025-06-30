Kandıra'da Boğulan Murat Şatır Hayatını Kaybetti

Kandıra'da Boğulan Murat Şatır Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulan 38 yaşındaki Murat Şatır, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde boğulan 38 yaşındaki Murat Şatır defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Şatır (38), bir süre sonra gözden kayboldu. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları tarafından sudan çıkarılan ve Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şatır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yalova'da bir tersanede işçi olarak çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Murat Şatır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Körfez Yeni Yalı Mahallesi Merkez Camisinde kılınan namazın ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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