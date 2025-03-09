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Kanalizasyona Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kanalizasyona Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Erzincan'da Yunusemre Mahallesi'nde kanalizasyon borularına sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 112 Acil aracılığıyla gelen ihbar üzerine ekipler hızla olay yerine intikal etti.

Erzincan'da kanalizasyon borularına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü'ne 112 Acil aracılığı ile gelen bir ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Erzincan merkezde Yunusemre Mahallesi'ne intikal eden itfaiye ekipleri kanalizasyon borularına sıkışan kediyi kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Kedi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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