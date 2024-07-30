Kahramanmaraş'ta kanalizasyon kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde kanalizasyon kuyusuna düşen keçi ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Bir itfaiye eri kanalizasyon kuyusuna girdi. Halat ile boynuzlarından bağlanan keçi düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Keçinin sahibi kadın kurtarılan hayvanına su verdi. - KAHRAMANMARAŞ