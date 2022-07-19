Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi - Haberler

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Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

- Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. ve Hakkı B.'den dün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye giden ekipler evin yakınında bulunan arazide çalışmalara başladı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Gece saatlerinde kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla herhangi bir ize rastlayamadı. Didik didik taranan bölgede ekipler arazide ve suyu azaltılmış kanalda çalışmalara devam ederken, çocukların yakınlarından ise kaçırılmış olabileceği yönünde iddia ortaya atıldı. Bu iddia üzerine jandarma ekipleri, aile ile irtibata geçerek çocukların bulunması için çalışmalarını genişletti. Çivril Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaattin Yalçın ise çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk çalışmaları takip ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Çakır - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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