Üye Girişi
Haberler

Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadınla tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan Suriye uyruklu Vehibe C., çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ancak onu kurtarmak için kanala atlayan Duvar B., akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Duvar B.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çiftin yakınları, bölgeye gelerek gözyaşı döktü.

ADANA'da dini nikahla yaşadığı Duvar B. (33) ile tartıştıktan sonra intihar etmek için sulama kanalına atlayan Vehibe C. (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Onu kurtarmak için kanala atlayan Duvar B. ise akıntıya kapılarak gözden kapıldı, ekipler çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosiklet ile seyir halinde olan Suriye uyruklu Duvar B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Vehibe C., tartışmaya başladı. Çift daha sonra motosikletten inerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi ile Vehibe C., sulama kanalına atladı. Duvar B., intihar girişiminde bulunan kadını kurtarmak için kanala atladı. Çiftin suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Duvar B. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vehibe C. ise çevredekiler kurtarıldı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Bozo'yu bulmak için çalışma başlattı. Haberi alan çiftin yakınları, bölgeye gelerek gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Suriye Adana Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Bakmadan Geçme

14-15 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Umudumuz Şaban filmi konusu nedir? Umudumuz Şaban oyuncuları kim? Ortadirek Şaban ne zaman, nerede çekildi? Ortadirek Şaban Konak nerede? Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, nerede yakalandılar? Türkiye'ye iade edilecekler mi? Ortadirek Şaban oyuncuları kim, konusu ne? Ortadirek Şaban nasıl bitiyor? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim, konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Sonu nasıl bitiyor? Deliha ne zaman, nerede çekildi? Deliha ne zaman çıktı? Deliha hangi il ve ilçede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar 680. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Haziran Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 14 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title