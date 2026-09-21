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Kanada'da sinagoga saldıran şüpheli polisle çatıştı, polis ve şüpheli yaralandı

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Belleville kentinde bulunan Sons of Jacob Sinagogu'na Yom Kippur sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli, sinagogu koruyan polisle çatıştı; polis ve şüpheli yaralanırken içerideki cemaatten kimse zarar görmedi.

Kanada'da bir sinagoga silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polisle çatışmaya girdi. Çatışmada polis ve şüpheli yaralandı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Belleville kentinde bulunan Sons of Jacob Sinagogu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, sinagogu korumakla görevli polisle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada polis ve şüpheli yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Ontario Özel Soruşturmalar Birimi, "Şüpheli ve bir polis memuru silahla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumu kritik ancak stabil, şüphelinin durumu ise hayati tehlike arz ediyor" dedi.

Saldırı, Yahudilerin Yom Kippur için bir araya geldiği sırada düzenlendi. Saldırganın 29 yaşında olduğu ve pompalı tüfekle ateş açtığı aktarıldı.

Sinagog Başkanı Norm Weddum, yaptığı açıklamada polisin içeride toplanan herkesin hayatını kurtardığını ve binanın kurşun yağmuruna tutulduğunu söyledi. Weddum, polis memurunun o gün cemaati korumak üzere görevlendirildiğini belirterek, polisin yakındaki bir yerde sivil bir araçla beklediğini ve bina yönünde ilerleyen saldırganla temas kurduğunu aktardı. Weddum, "Pencerelerimizde 20'den fazla kurşun deliği vardı" ifadelerini kullanarak, sinagogun içindeki hiç kimsenin yaralanmadığını ancak Yom Kippur ayinlerinin tamamının iptal edildiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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