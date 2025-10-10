Kan Davası Zanlısı Aydın'da Yakalandı

Bitlis'te kan davası nedeniyle işlediği cinayet sonrası 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan C.İ., Aydın'da polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak, kan gütme saikiyle öldürme' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan C.İ.'nin Efeler ilçesinde saklandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü yunus ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla C.İ. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan C.İ. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN