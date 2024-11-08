Kan Davası Nedeniyle Cinayet: Tutuklama

Afyonkarahisar'da kamyonetiyle seyir halinde açılan ateşle başından vurularak yaşamını yitiren şahsın kan davasına kurban gittiği ortaya çıkarken, olayın katil zanlısı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 5 Kasım da Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan S.A.'ya (62) yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateşle başından vurulan S.A.'nın kullandığı kamyonet girdiği şarampolde durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan S.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma tarafından başlatılan incelemede olayın şüphelisinin Çepni köyündeki husumetlisi T.E. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki ifadesinde, S.A'nın 28 yıl önce babasını öldürdüğü için cinayeti işlediğini itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR