Kamyonun sürüklediği otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Eskişehir'de harfiyat kamyonunun önüne katarak sürüklediği araçta bulunan 3 şahıs şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet C.D. idaresindeki 26 AC 839 plakalı harfiyat kamyonu, kavşaktan bulvara dahil olmaya çalışan Emre O. idaresindeki 16 AAP 074 plakalı araca yandan çarptı. Frene basmasına rağmen duramayan harfiyat kamyonu, aracı önüne alarak yaklaşık 1 buçuk metre sürükledi. Kazaya karışan 16 AAP 074 plakalı araç, kavşakta bekleyen Zeynep K. idaresindeki 16 AFL 388 plakalı araca da hasar verdi.

Kazada, 16 AAP 074 plakalı araç içinde bulunan sürücü ile anne ve babası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan 3 yaralı ilk müdahalelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
