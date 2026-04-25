Kamyonun otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Kadılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen A.S., idaresindeki kamyon, O.Ş.'nin kullandığı 03 AAJ 139 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan iki kişi kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı