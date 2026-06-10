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Seyir halindeki kamyonun lastiği patladı

Seyir halindeki kamyonun lastiği patladı
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda seyir halindeki bir kamyonun lastiği bilinmeyen nedenle patladı. Büyük gürültü paniğe yol açarken, sürücü aracı kontrol altında tutarak kazayı önledi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonun lastiğinin patlaması araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan lastik çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, sürücü aracı kontrol altında tutarak bir kazanın önüne geçti.

O anlar ise kamyonun arkasındaki araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun arka lastiğinin bir anda patlaması görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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