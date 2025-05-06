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Kamyonun Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kamyonun Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Karabük'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu genç kız, bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu genç kız kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Faizi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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