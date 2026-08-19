Haberler

İnegöl'de motosiklet-kamyonet çarpışması: 2 yaralı

İnegöl'de motosiklet-kamyonet çarpışması: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 genç yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Salih U. (19) yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serhat A. (47) yönetimindeki 16 L 0202 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Salih U. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Kerem U. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışması ve motosiklette bulunan 2 kişinin yola savrulması yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Milletvekilini bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti
Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Suriye'ye saldıran İsrail'e sert tepki

Fuat Oktay'dan İsral'in Suriye'deki saldırısına çok sert tepki
Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi

Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı