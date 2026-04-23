Haberler

Kamyonetle çarpışan Tofaş ikiye bölündü, sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyonet ile çarpışan Tofaş otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinde seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki 37 LL 146 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Altunlu idaresindeki 37 AF 091 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil ikiye bölündü. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Otomobil sürücüsü kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Altunlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altunlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yolda trafik tali yoldan sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...