Kamyonetle çarpışan araçta anne ve kızı öldü! Polis şimdi her yerde kaçan şoförü arıyor - Haberler

Denizli'nin Kuyucak Mahallesi Manteşyeri mevkisinde, Ömer Tozgun (30) yönetimindeki otomobil ile Ziya Tosun'un kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Tozgun, eşi Asiye (26), kızı Huriye (2), oğlu Yusuf Poyraz ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu (16) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Asiye ile kızı Huriye hayatını kaybetti, baba Tozgun ve oğlu Yusuf'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

KAÇAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ HER YERDE ARANIYOR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Alperen Sarıoğu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri kazanın ardından kaçtığını belirlediği kamyonet sürücüsü Ziya Tosun'u bulmak için çalışma başlattı.