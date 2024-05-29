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Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti

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Ankara'da bir kreşin otoparkına park eden kamyonet sürücüsü araç içinde kendini tatmin etti. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda alıp şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sapığı gözaltına aldı.

Ankara'da bir kreşin otoparkında yaşanan ve vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülediği mide bulandırıcı olay sosyal medyada infial yarattı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Kamyonetini bir kreşin otoparkına park eden bir sürücü, araç içinde dakikalarca kendini tatmin ederken kreş çalışanları olayı anbean kaydedip durumu polise şikayet etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kreşin otoparkında kendini tatmin eden sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Cep Telefonu Ankara 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

genel evler boşuna değildi

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Yalçın Karaduman:

Biri çıkar tavuğa zorlar diğeri çıkar kreş bahçesinde şakşuka yapar Kıyamet kopmuyorsa yaradanın Sabrındandır...

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