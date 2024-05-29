Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
Ankara'da bir kreşin otoparkına park eden kamyonet sürücüsü araç içinde kendini tatmin etti. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda alıp şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sapığı gözaltına aldı.
Ankara'da bir kreşin otoparkında yaşanan ve vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülediği mide bulandırıcı olay sosyal medyada infial yarattı.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ
Kamyonetini bir kreşin otoparkına park eden bir sürücü, araç içinde dakikalarca kendini tatmin ederken kreş çalışanları olayı anbean kaydedip durumu polise şikayet etti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kreşin otoparkında kendini tatmin eden sürücüyü gözaltına aldı.