Üye Girişi
Haberler

Borç meselesinde kan aktı! Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Caner Yaşa, borç-alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Enver A. tarafından evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından vuruldu. Yaşa'nın hayati tehlikesi devam ederken olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 30 yaşındaki Caner Yaşa, aralarında husumet bulunan 32 yaşındaki Enver A. tarafından evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuruldu.Şüpheli kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVİNİN SOKAĞINA GELEREK DIŞARI ÇIKMASINI BEKLEDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Enver A., iddiaya göre aralarında daha önceden borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Enver A. tarafından aracına bineceği sırada başından silahla vuruldu.

KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın park halindeki kamyonetine bindiği sırada, aracın arkasından koşarak gelen Enver A. tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturan vatandaşların yaşadığı panik de yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Enver A., olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Yaşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet ettiği öğrenilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

 Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

 Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

Bakmadan Geçme

İnflamasyon nedir? İnflamasyon belirtileri ve tedavileri nelerdir? İnflamasyon tehlikeli midir? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşı zam oranı ne? Temmuzdan sonra emekli ve memurların maaşı ne kadar olacak? EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ | Euro 2024 son 16 turu maçları ne zaman? #9917 İllerin milletvekili sayısı değişti! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor? İlaç raporları uzatıldı mı, ne zamana kadar geçerli? İlaç raporları yenileme süreci uzatılacak mı? İzmir'de ekmek ne kadar? İzmir'de ekmeğe zam geldi mi? Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti giriş ücreti ne kadar? Efes Antik Kenti neden ünlü? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini vurdu! Olay ne, nerede oldu? Anne öldü mü? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? Avrupa Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Avrupa Şampiyonası'na kaç ülke katılıyor? EURO 2024 maçları nerede? SON DAKİKA: 27 Haziran 2024 Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ Rafa Silva Beşiktaş ile anlaştı mı? Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi mi? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 27 HAZİRAN | Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
7 ilin milletvekili sayısı değişti! Aralarında İstanbul da var

7 ilin milletvekili sayısı değişti! Aralarında İstanbul da var
500

Yorumlar (4)

Samet Yalçın:

herkes bilmeden yorum yapıyor. bende yapayım bari :) vuran nedense haklıymış gibi geldi bana.

9
8
yanıtYanıtla
Furkan Kutlay:

Türkiye’de can güvenliği bu kadar işte

7
2
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bu dayı dayı yürüyen vurulmuş iyi olmuş diyesim geldi. Artissst versene la borcunu.

5
0
yanıtYanıtla
Erdal_19:

kimseye borç vermeyin sonu böyle olur

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title