40 kilo et çalan hırsızlardan "mangal yaptık" savunması

Adana'da park halindeki kamyonetin kasasına girerek yaklaşık 40 kilogram et çalan iki şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin ifadesinde etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalanını sattıklarını söyledikleri öne sürüldü.

Adana'da girdiği kamyonetin kasasından yaklaşık 40 kilogram eti çalan şüpheli, kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp tutuklanan şüphelilerin "Mangal yaptık" dediği öne sürüldü.

Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ümit Ö., park halindeki kamyonetin kasasına tutunarak aracı takip etti. Kamyonetin hareket etmesinin ardından kasaya giren şüpheli, yaklaşık 40 kilogram eti çaldı. Araç ışıklarda durduğu sırada kasadan inen Ümit Ö., kendisini motosikletle takip eden arkadaşı Coşkun S.'nin yanına binerek kaçtı. Şüpheliler kısa sürede izlerini kaybettirdi.

Kamyonet sürücüsü Bekir Ç., etlerin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüphelinin saklandığı adresleri belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında şüphelilerin, "Etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık" dedikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ö. ile Coşkun S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
