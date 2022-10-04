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Kamyonetin çarptığı yaya başka bir aracın altında sıkıştı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonetin çarptığı yaya başka bir aracın altında sıkıştı

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin çarptığı yaya yaralanırken, yere düşen yaya park halindeki başka bir aracın altında sıkıştı.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin çarptığı yaya yaralanırken, yere düşen yaya park halindeki başka bir aracın altında sıkıştı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesinde seyir halindeki Utku U. yönetimindeki 11 AAN 139 plakalı kamyonet, araçların arasından yola çıkan Metin B.'ye (49) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya park halindeki başka bir aracın altına yuvarlandı. Burada sıkışan şahıs yüzünden ve kolundan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler

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