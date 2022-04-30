Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Yanındaki kişi ölümden döndü - Haberler

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Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Yanındaki kişi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Yanındaki kişi ölümden döndü

Bursa'da bir sürücü, minivan aracının bagajını açarken başka bir kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir sürücü, minivan aracının bagajını açarken başka bir kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa'da meydana gelen kazada aracının bagajına malzemeler bırakan bir kişi arkadan süratle gelen kamyonetin çarpmasıyla savruldu. Feci kazada ölümden dönen adama çevredeki vatandaşlar yardım koştu. Kaza esnasında bir kadın ise kazadan şans eseri kıl payı kurtuldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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