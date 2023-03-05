Kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü., sokak üzerinden geçen 16 NKA 58 plakalı kamyonet geçtiği esnada dengesini kaybetti. Kamyonetin altında kalan B.Ü., kanlar içerisinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan B.Ü.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından, çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü polis merkezine giderek teslim olurken, B.Ü. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA