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Kamyonete çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonete çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atıp, orta refüje ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atıp, orta refüje ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Sarıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli istikametinden Çivril istikametine seyir halinde olan Özgür T. idaresindeki 20 AAY 94 plakalı otomobil, A. Ç. yönetimindeki 20 ABV 521 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atıp orta refüj üzerinde ters devrildi. Kaza sonrası olay yerine güvenlik gücü, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekibi yaralı sürücü Özgür T. ve yolcu konumunda bulunan yaralı Gani T.'yi Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

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