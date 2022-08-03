Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler

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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 3 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik- Malatya Karayolu Arıkonak Köyü yakınlarında İbrahim Kaya idaresindeki 44 HR 981 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü İbrahim Kaya ve araçta bulunan Süleyman Demirel ile Kadir Demirel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Demirel ve Kadir Demirel'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Kaya Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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