Gaziantep-Nizip karayolu İpekyol istikametinde kamyonet kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun tehlikeli görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan 2 kişinin rahatlığı pes dedirtti.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep-Nizip karayolu İpekyol istikametinde kamyonet kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun tehlikeli görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan 2 kişinin rahatlığı pes dedirtti.

Dün 14.00 sıralarında Gaziantep-Nizip karayolu İpekyol istikametinden giden sürücüsü öğrenilemeyen 63 LY 750 plakalı kamyonetin kasasında, 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. İpekyol istikameti üzerinden devam eden kamyonetin kasasındaki çocuğun kapağına oturması dikkati çekti. Çocukların, hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat etti. O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken 2 çocuğun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu yürekleri ağıza getirdi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kamyon, kamyonet ve römork gibi araçlarda yolcu taşımacılığı yasaklanırken, bu yolculuklar bazı durumlarda kurallara bağlanıyor. Kamyonetlerde güvenlik önlemi almadan yapılan yolculuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.