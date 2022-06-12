Kamyonet ile motosikletin kazası kamerada - Haberler

Kamyonet ile motosikletin kazası kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokakta meydana geldi. Özsaraç sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Volkan Öztürk (32) yönetimindeki 16 AOU 579 plakalı motosiklet, Cangül sokaktan çıkan Enver Yusufoğlu (50) yönetimindeki 16 ATZ 579 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücüye, ilk müdahaleyi kamyonet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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