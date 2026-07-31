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Kamyonet alevlere teslim oldu

Kamyonet alevlere teslim oldu
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Bursa’da seyir halindeyken bir anda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeyken bir anda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracını emniyet şeridine çeken kamyonet sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan kamyonet, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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