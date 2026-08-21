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Bursa'da Saman Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Bursa'da Saman Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hareket halindeki saman yüklü kamyonette yangın çıktı. Sürücü, yanan balyaları düşürmek için manevralar yaptıysa da yangın aracın motor kısmına sıçrayarak kamyoneti kül etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hareket halindeki saman yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Araç sürücüsü yangını fark edip aracını kurtarmak için manevralar yaparak yola devam etti. Ancak yanan samanların bir kısmı yola devrilirken, yangın aracın motor kısmına ulaşıp aracı kül etti.

Yenişehir Havalimanı yakınlarında alev almış bir kamyonetin hareket ettiğini görenler gözlerine inanamadı. Sürücü kasadaki yanan balyaları araçtan düşürmek için farklı manevralar yaptı. Ancak balyaların bir kısmı yola düşse de araçtaki yangın devam etti. Aracını durdurmak zorunda kalan sürücü alevlerin kamyonete de sirayet etmesine engel olamadı.

Bölgede çok sayıda araç sahibi de yangını korku dolu gözlerle izledi. Araçlardan bir kaçında yangın tüpü olsa belki de kamyonet kurtarılacaktı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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